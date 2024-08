Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Motorradfahrer weicht Pferd aus und verletzt sich

Stemwede (ots)

(SN) Am Montagabend hat sich ein Motorradfahrer (53) bei einem Verkehrsunfall in Stemwede leichte Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen nach hatte sich Frau (28), ein Pferd am Halfter führend, gegen 20.40 Uhr am Fahrbahnrand des Heidewegs befunden und ein von hinten kommendes Motorrad bemerkt. In der Folge verlor die Inliner-Fahrerin offenbar wegen der nahenden Motorengeräusche die Kontrolle über die in Panik geratende Stute. Das Tier riss sich los und lief über die Straße.

Der Biker aus Stemwede versuchte auszuweichen, geriet aber auf den rechtsseitigen Grünstreifen und verunfallte. Schließlich wurde er von Rettungskräften ins Krankenhaus Lübbecke gebracht. Das Pferd konnte schließlich wieder eingefangen werden. Die Stemwederin blieb genau wie ihr Tier unversehrt.

Da sich bei dem Motorradfahrer ferner der Verdacht eines mutmaßlichen vorherigen BtM-Konsums ergab, ordneten die Beamten eine Blutprobe an, die im Krankenhaus erfolgte.

