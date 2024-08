POL-MI: Drei Verletzte bei Unfall

Minden (ots) - (SN) Erneut haben Einbrecher in der Nacht zu Dienstag ein Juweliergeschäft in der Mindener Fußgängerzone ins Visier genommen. Dazu verschafften sich vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse mindestens drei Personen gegen 4.33 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem am Großen Domhof gelegenen und zu Juwelier Laufer gehörenden Geschäft. Während es zwei der Täter auf die Entwendung hochwertiger Verkaufsartikel ...

