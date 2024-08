Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Vorfall in der Poststraße: Zeugenaufruf nach Angriff mit Pfefferspray

Völklingen-City (ots)

Am 24.08.2024 ereignete sich in der Poststraße in Völklingen ein Vorfall, bei dem ein Mann mit Pfefferspray angegriffen wurde. Der Vorfall trug sich gegen 20:20 Uhr zu, als der Geschädigte die Fahrbahn vor einer Gaststätte in der Poststraße zu Fuß überqueren wollte. Nach den vorliegenden Informationen näherte sich in diesem Moment ein blauer VW Golf mit Völklinger Kreiskennung mit überhöhter Geschwindigkeit, der in Richtung Hofstattstraße fuhr. Der Geschädigte sprach den Fahrer des Fahrzeugs verärgert über die rücksichtslose Fahrweise an. Es wurde vereinbart, das Gespräch an der nahegelegenen Kirche in der Poststraße fortzusetzen, um die Angelegenheit zu klären. Am vereinbarten Treffpunkt stieg der Fahrer aus seinem Fahrzeug und sprühte dem Geschädigten unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht. Anschließend entfernte sich der Täter mit seinem Fahrzeug in Richtung Hofstattstraße. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Identifizierung des Täters beitragen können. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: - Männlich, etwa 20 bis 30 Jahre alt - Europäischer Phänotyp - Tattoo am Unterarm (unklar, ob auf dem linken oder rechten Arm) - Trägt eine Brille - Kurze dunkle Haare mit blonden Strähnen Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020 zu melden.

