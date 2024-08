Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall (E-Scooter) mit Personenschaden in der Ortslage Wendershausen-Tann(Rhön)

Tann (ots)

Am Montag (05.08.), gegen 19.55 Uhr, fuhr eine 32-jährige Frau aus der Gemeinde Tann mit ihrem Elektrokleinstfahrzeug (E-Scooter) entlang der Hauptstraße in Richtung Lahrbach. In der Höhe einer Einfahrt wollte die Dame auf das dortige Grundstück fahren und kollidierte an der Grundstücksgrenze mit dem dortigen, in den Erdboden eingelassenen, Torstopper / Toranschlag, verlor die Kontrolle über das Elektrokleinstfahrzeug und kam mit diesem zu Fall. Bei dem Sturz wurde die Dame schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand außerdem leichter Sachschaden in einer Höhe von circa 30 Euro.

Sowohl der Rettungsdienst, als auch ein Notarzt waren im Einsatz und transportieren die 32-Jährige in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Polizeioberkommissar Lotz

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell