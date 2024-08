POL-OH: Unfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 3378

Rotenburg an der Fulda (ots) - Am Sonntag (04.08.), um 13.55 Uhr, befuhr ein Skoda-Fabia-Fahrer aus Niederaula die Landesstraße 3226 aus Richtung Rotenburg-Dankerode kommend in Richtung Rotenburg-Seifertshausen. Dieser Streckenabschnitt ist zurzeit aufgrund einer Baustelle gesperrt. Der Fahrer kam vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Bodenwelle in einem ...

mehr