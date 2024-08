Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Bedienung geschubst-Diebstahl-Einbruch-Nummernschild gestohlen-Sachbeschädigung-Diebstahl-Versuchter Diebstahl-Auto aufgebrochen-Audi gestohlen-E-Scooter gestohlen-Kennzeichendiebstahl-Diebstahl

Fulda (ots)

Bedienung geschubst - Zeugen gesucht

Eichenzell. Am Freitag (02.08.) kam es gegen 13.10 Uhr in einem Café in der Straße Schloß Fasanerie zu einer Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bat eine Mitarbeiterin eine Personengruppe von rund 25 Menschen, sich ruhiger zu verhalten, da es bereits anderweitige Beschwerden von Gästen gegeben habe. Daraufhin schubste eine bislang unbekannte Frau die 42-jährige Bedienung, sodass diese zu Fall kam und ihre Kleidung beschädigt wurde. In der Folge entfernte sich die gesamte Gruppe mit mehreren Fahrzeugen von der Örtlichkeit. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Automat

Fulda. Unbekannte stahlen eine geringe Menge Bargeld aus einem Automaten im Bereich einer Kirche in der Straße "Am Frauenberg". Der Diebstahl wurde am Freitag (02.08.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt.

Einbruch in Hotelanlage

Fulda. Zwei Pavillons eines Hotels in der Pauluspromenade wurden in der Nacht zu Freitag (02.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch gewaltsames Öffnen eines Fensters gelangten die Einbrecher in eins der Gebäude und entwendeten daraus einen Beamer im Wert von etwa 700 Euro. Darüber hinaus hebelten die Täter an mehreren Zugangstüren. Es gelang ihnen jedoch nicht, auch den zweiten Pavillon zu betreten. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 150 Euro.

Nummernschild gestohlen

Fulda. Das hintere amtliche Kennzeichen FD-KK 7582 eines grauen 5er BMW entwendeten Unbekannte zwischen Mittwochnachmittag (31.07.) und Freitagabend (02.08.). Im Tatzeitraum stand der Pkw im öffentlichen Verkehrsraum in der Flemingstraße.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda. Unbekannte besprühten zwischen Sonntag (28.07.) und Freitag (02.08.) mehrere Garagen im Breiter Weg mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden von circa 500 Euro.

Diebstahl von Roller

Hattenhof. Ein schwarz-pinkes Kleinkraftrad des Herstellers Suzuki mit dem Kennzeichen 298 CJT entwendeten Unbekannte am Samstag (03.08.). Zur Tatzeit, zwischen 0 Uhr und 11 Uhr, stand das Zweirad im Wert von etwa 100 Euro in einer Hofeinfahrt in der Bernadettenstraße.

Versuchter Motorrollerdiebstahl

Welkers. In der Nacht zu Samstag (03.08.) stahlen Unbekannte einen vor einem Mehrfamilienhaus in der Vogelsberger Straße abgestellten schwarzen Motorroller der Marke Keeway. Das Zweirad konnte kurz darauf unterhalb der Talbrücke wieder aufgefunden werden, da es den Tätern vermutlich nicht gelang, die Wegfahrsperre zu überwinden. An dem Roller im Wert von circa 800 Euro entstand durch den Diebstahlsversuch Sachschaden von etwa 300 Euro.

Auto aufgebrochen

Fulda. Einen schwarzen Audi A4 Avant brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (03.08.) auf. Anschließend entwendeten die Langfinger eine Geldbörse aus dem Fahrzeuginnenraum. Der genau Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Es entstand außerdem Sachschaden von rund 500 Euro an dem Pkw.

Audi gestohlen

Uttrichshausen. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Samstag (03.08.) einen schwarzen Audi A6 Avant im Wert von rund 20.000 Euro. Der Pkw, an dem sich zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen FD-RL 2003 befanden, stand vor einem Wohnhaus in der Heubacher Straße.

E-Scooter gestohlen

Fulda. Aus einer Tiefgarage in der Ruprechtstraße stahlen Unbekannte am Freitag (02.08.), zwischen 15.30 Uhr und 21.30 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers Xiaoben. Der genau Wert des Zweirads ist aktuell noch unklar. Nach vorliegenden Informationen war der Scooter zur Tatzeit mit einem Schloss gesichert gewesen.

Kennzeichendiebstahl

Petersberg. Die beiden amtlichen Kennzeichen FD-ES 573 eines weißen Kia stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (03.08.). Zur Tatzeit stand das Auto auf einem Parkplatz in der Goerdelerstraße.

Diebstahl von Nummernschild

Obernüst. Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag (04.08.) das vordere amtliche Kennzeichen FD-TK 121 eines blauen Opel Mokka. Das Auto stand zwischen 21 Uhr und 12.30 Uhr im Bereich einer Scheune im Wallingser Weg.

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell