Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Streit unter Recklinghäusern

Recklinghausen (ots)

Am Montagabend kam es gegen 21 Uhr zu einem Einsatz am Europaplatz.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 25- und einem 26-jährigen Recklinghäuser. Die beiden Kontrahenten waren bereits zuvor in einer Lokalität in der Innenstadt aneinandergeraten. Im Weiteren Verlauf hätten fünf bis sechs Unbekannten den 25-Jährigen am Europaplatz attackiert und ihn dabei u.a. getreten. Sie hätten dann aber wieder von ihm abgelassen und seien weggelaufen. Eine Beschreibung der kleinen Gruppe liegt bisher nicht vor.

Zeugen gaben an, dass der 25-Jährige ein Messer in der Hand gehalten haben soll, das aber nicht gegen Personen eingesetzt worden sein soll. Die Polizei suchte nach besagten Messer - und fand eins in einem Mülleimer. Sie stellten es sicher.

Die Kripo hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und Zusammenhängen aufgenommen.

Die Polizei nimmt weitere Hinweise zum Sachverhalt und den beteiligten Personen unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

