Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Festnahme nach versuchtem Autodiebstahl

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Samstag nahm die Polizei einen 48-jährigen Mann fest, der augenscheinlich versucht hatte, einen Pkw zu stehlen. Zeugen hatten die Polizei informiert, als sie eine verdächtige Person auf dem Gelände eines Autohandels an der Wittener Straße in Datteln bemerkten. Bei Eintreffen der Beamten setzte der Mann sofort zur Flucht an. Die Beamten holten ihn jedoch zeitnah ein und nahmen ihn vorläufig fest, wobei er massiven Widerstand leistete. Zwei Beamte erlitten dabei leichte Verletzungen, verblieben aber dienstfähig. Bei dem 48-Jährigen fanden die eingesetzten Kräfte u.a. ein Messer, eine Taschenlampe, Werkzeug und ein Funkgerät auf. Die Sachen wurden sichergestellt und der Mann mit zur Wache genommen. Der 48-Jährige verfügt über keine Wohnanschrift in Deutschland. Ihm wird nun versuchter Diebstahl von Kraftfahrzeugen mit Waffen vorgeworfen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum wurde der Mann am Wochenende am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Der Haftrichter erließ einen Untersuchungshaftbefehl, der sofort vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern an.

