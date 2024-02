Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

An der Straße Dorfheide sind unbekannte Täter am Wochenende in eine Tierarztpraxis eingebrochen. Zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagabend wurde dort eine Tür aufgehebelt und ein Tresor mitgenommen. Die Täter konnten unter anderem mit Bargeld als Beute flüchten.

Castrop-Rauxel:

Unbekannte Täter sind zwischen Samstagnachmittag und dem frühen Sonntagmorgen in eine Bäckerei auf der Dortmunder Straße im Stadtteil Frohlinde eingebrochen. Die Täter verschafften sich vermutlich über eine Seiteneingangstür Zutritt. Gestohlen wurde Bargeld.

Dorsten:

Am Freitag überraschte eine Einbrecherin einen Wohnungsinhaber, als sie sich um die Mittagszeit widerrechtlich Zutritt zu dessen Wohnung verschaffte. Der Bewohner hatte sich mittags hingelegt und plötzlich Geräusche in der Wohnung vernommen. Dann sah er eine fremde Frau und sprach sie an. Daraufhin flüchtete sie aus der Wohnung. Sie wird auf etwa 30 Jahre geschätzt, sei ca. 1,70m bis 1,75m groß, habe schwarze Haare und sei dunkel gekleidet gewesen. Die Wohnung befindet sich im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Um in die Wohnung zu gelangen, hebelte sie diese nach bisherigen Erkenntnissen auf.

An der Borkener Straße wurde am späten Samstagabend in ein Lager eingebrochen, in dem unter anderem Pakete zwischengelagert werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter ein Rolltor auf und öffneten dann mehrere Pakete. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Tatzeit lag vermutlich zwischen 23.25 Uhr und 23.40 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise (Tel. 0800/2361 111) geben können.

Haltern am See:

Auf der Albert-Schweitzer-Straße sind am Wochenende unbekannte Täter in eine Kita eingebrochen. Zwischen Freitagabend und heute Morgen (Montag) wurde ein Fenster zu einem Gruppenraum aufgehebelt und mehrere Schranktüren - unter anderem im Büro der Kita-Leitung und im Personalraum - aufgebrochen. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch abgeklärt.

Marl:

In der Kleingartenanlage an der Römerstraße wurde am Wochenende in verschiedene Lauben und Geräteschuppen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten mehreren Türen auf und erbeuteten Werkzeug. Mindestens drei Parzellen sind betroffen. Die Taten passierten nach bisherigen Erkenntnissen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Wer Verdächtiges beobachtet hat und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben kann, wird gebeten, die Polizei (unter Tel. 0800/2361 111) zu informieren.

Recklinghausen:

Auf der Flutstraße sind unbekannte Täter zwischen Sonntagnachmittag und heute Morgen (Montag) in einen Kindergarten eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Eingangstür aufgehebelt und das Büro nach Beute durchsucht. Gestohlen wurde nach ersten Informationen nichts.

Auf der Schubertstraße hat es am Wochenende einen Einbruchsversuch in eine Kita gegeben. Hier wollten die unbekannten Täter zwischen Freitagabend und heute Morgen (Montag) eine Tür an der Gebäuderückseite aufhebeln, was aber nicht funktionierte. Ein möglicher Zusammenhang der Kita-Einbrüchen ist derzeit nicht auszuschließen. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Polizei bittet in allen Fällen unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

