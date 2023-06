Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerverletzte Person nach Kollision eines PKW mit einem Baum (Landkreis Vorpommern- Rügen)

Sassnitz (ots)

Am 11.06.2023, gegen 22:40 Uhr befuhr ein 75 jähriger deutscher Staatsangehöriger mit seinem PKW BMW die L 292 aus Richtung Middelhagen kommend in Richtung B 196. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Strassenbaum zusammen. Der Fahrzeugführer erlitt bei dem Unfall schwere jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber nach Greifswald in das dortige Krankenhaus geflogen. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 19.000 Euro. Er wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell