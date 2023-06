POL-NB: Hoher Sachschadennach Brand eines leerstehenden Gebäudes in Feldberg (LK MSE)

Stralsund (LK Vorpommern-Rügen) (ots) - In der Nacht von Samstag zu Sonntag, am 11.06.2023, erhielt das Polizeihauptrevier Stralsund den Hinweis zu einem 42-Jährigen Georgier, der sich gegen 04:25 Uhr offenbar in einem Spielplatzsandkasten in der Stralsunder Fährstraße mit seinem Pkw VW festgefahren hatte. Die umgehend zum Einsatz gebrachten Polizeibeamten stellten ...

mehr