FW Xanten: Ausgelöster Heimrauchmelder - Eine Person gerettet

Donnerstag, 06.04.2023, 03:42 Uhr - Aufmerksame Nachbarn bemerkten in der heutigen Nacht einen ausgelösten Heimrauchmelder in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Straße "Am Hasenacker". Vor Ort konnte eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss festgestellt werden. Sofort verschaffte sich ein Trupp unter Atemschutz Zugang zur betroffenen Wohnung. Der Bewohner wurde aus der Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben. Ursächlich für die Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Das Kochgut wurde entfernt, die Wohnung anschließend natürlich belüftet. Im Einsatz waren neben dem Löschzug Xanten-Mitte, die Einheiten aus Lüttingen, Birten sowie der Rettungsdienst der Stadt Xanten.

