POL-S: Polizeieinsatz anlässlich zweier Kundgebungen

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei war am Sonntag (21.01.2024) anlässlich zweier Kundgebungen in der Stuttgarter Innenstadt im Einsatz. Auf dem Marktplatz fand eine Versammlung unter dem Motto "Demonstration gegen Rechts" statt, zu der weit mehr als die zunächst angemeldeten 700 Teilnehmenden kamen. Bereits vor Versammlungsbeginn war die Kapazität des Marktplatzes erschöpft, so dass die unmittelbar angrenzenden Straßen als weitere Versammlungsfläche zur Verfügung gestellt wurden. Die gesamte Versammlung verlief ohne besondere polizeiliche Vorkommnisse. Auch die Versammlung mit dem Thema "Situation in Gaza", die zur gleichen Zeit auf dem Schlossplatz stattfand, verlief ohne besondere polizeiliche Vorkommnisse. Anschließend folgte ein genehmigter Aufzug über die Theodor-Heuss-Straße, die Rotebühlstraße, die Silberburgstraße und die Tübinger Straße zurück zum Schlossplatz. Gegen 18.30 Uhr trat ein Teilnehmer des Aufzuges in der Tübinger Straße einen E-Scooter um. Als Einsatzkräfte ihn vorläufig festnahmen, leistete er Widerstand. Darüber hinaus verlief der Aufzug ohne besondere Vorkommnisse. Stand 19.50 Uhr

