Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren unter Alkoholeinfluss

Fischbach bei Dahn (ots)

Am Montag, 26.06.2023, gegen 18.30 Uhr wurde ein 40-jähriger Fahrer eines PKW Fiat in der Hauptstraße in Fischbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte deutlich Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,38 Promille, weshalb die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet./ pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell