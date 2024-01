Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagmorgen (20.01.2024) einen 27-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, mehrere Getränkeartikel im Wert von zirka 20 Euro in einem Supermarkt an der Rückertstraße gestohlen und sich anschließend gegen die Festnahme massiv gewehrt zu haben. Eine Angestellte beobachtete den Mann gegen 07.00 Uhr dabei, wie er eine Whiskey-Flasche in seine Kleidung steckte und den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte. Nachdem der Mann von einem weiteren Angestellten auf sein Tun angesprochen wurde, reagierte er sogleich aggressiv und wollte flüchten. Im Vorraum des Marktes wurde der Dieb von mehreren Zeugen überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Gegen die Festnahme wehrte sich der Tatverdächtige massiv, ein Angestellter wurde hierbei leicht verletzt. In seiner Kleidung führte er noch weiteres mutmaßliches Diebesgut mit sich. Der 27-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder entlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell