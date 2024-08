Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß mit Zweirad - Straßenlaterne beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Zusammenstoß mit Zweirad

Lauterbach. Am 29.Juli gegen 16:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Peugeot 208 die Vogelsbergstraße von der Straße "Cent" herkommend in Richtung Blitzenrod und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen nach rechts in die Straße "Am Eichberg" einbiegen. Ein nachfolgender 45-jähriger Motorradfahrer erkannte dies vermutlich zu spät und wollte noch rechts an dem Peugeot vorbeifahren. Dennoch kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls verlor der 45-Jährige die Kontrolle über seine Maschine, stürzte und verletzte sich. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Straßenlaterne beschädigt

Lauterbach. Am Donnerstag (01.08.), gegen 15:45 Uhr, wollte ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Mercedes Sprinter in der Rimloser Straße in Höhe der Hausnummer 33 nach aktuellen Informationen rückwärts ausparken. Dabei stieß er gegen eine Straßenlaterne, welche sich hinter dem Fahrzeug befand. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von circa 6.000 Euro.

