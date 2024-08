Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am Sonntag (04.08.), um 13.55 Uhr, befuhr ein Skoda-Fabia-Fahrer aus Niederaula die Landesstraße 3226 aus Richtung Rotenburg-Dankerode kommend in Richtung Rotenburg-Seifertshausen. Dieser Streckenabschnitt ist zurzeit aufgrund einer Baustelle gesperrt. Der Fahrer kam vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit durch eine Bodenwelle in einem Schotterabschnitt von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf verlor er die Kontrolle über den Pkw und kam anschließend in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein wurde sichergestellt. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden circa 6.000 Euro.

(PSt Rotenburg, Schmitz, VAe)

