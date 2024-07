Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit drei Beteiligten

Harthausen (ots)

Der 34-Jährige Unfallverursacher parkte am 26.07.2024 gegen 19:03 Uhr aus einer Parklücke in Längsaufstellung in der Speyerer Straße aus und übersah hierbei den nahenden PKW eines 33-Jährigen aus Speyer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden PKW. Der PKW des 33-Jährigen wurde durch den Zuzsammenstoß auf einen weiteren, auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite geparkten PKW aufgeschoben. Hierdurch entstand erheblicher Sachschaden an den beteiligten PKW. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 12.000 Euro. Der PKW des 34-Jährigen sowie der des 33-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit.

