Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Freiheitsberaubung und Körperverletzung zum Nachteil einer 41-jährigen Frau

Völklingen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag erschien eine 41- jährige, verletzte Frau an einer Tankstelle in Völklingen. Wie sich herausstellte, wurde sie zuvor von ihrem 32-jährigen Partner im Raum Rehlingen-Siersburg, gegen ihren Willen, in ihr Fahrzeug gezogen und hierbei an den Füßen verletzt. Der Mann sei dann mit ihrem Pkw nach Völklingen gefahren. Dort konnte die Frau bei günstiger Gelegenheit aus dem Fahrzeug flüchten und begab sich zur Tankstelle. Der Mann flüchtete sodann mit dem Fahrzeug der Frau von der Örtlichkeit. Der Mitarbeiter der Tankstelle alarmierte daraufhin die Polizei. Nach dem Mann und dem Fahrzeug wurde gefahndet. Die Frau wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen den Mann aus Völklingen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

