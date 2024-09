Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbruch in Geschäft: Wer kennt die beiden Diebe?; Polizeibeamter bei Einsatz verletzt: Anzeige gegen 17-Jährigen; Kappe geraubt und mit Teleskopschlagstock gedroht und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbruch in Geschäft: Wer kennt die beiden Diebe? - Offenbach

(lei) Mehrere hochwertige Mobiltelefone haben zwei Männer am frühen Montagmorgen in der Frankfurter Straße bei einem Einbruch in ein Geschäft erbeutet. Die Unbekannten hatten sich gegen 2.15 Uhr Zugang zu dem Laden mit 10er-Hausnummer verschafft, indem sie eine Schaufensterscheibe eingeschlagen hatten. Aus der Auslage entwendeten sie etliche Handys vom Typ Apple. Einer der beiden war mit einer gelben Strickmütze mit Bommel, einem grünen Schal, sowie einer schwarzen Jacke und weiß-schwarzen Sneakern bekleidet. Sein Komplize trug eine schwarze Kappe, einen schwarzen Hoodie der Marke Adidas und eine dunkle Jogginghose / Jeans. Die Kriminalpolizei hat vor Ort bereits Spuren gesichert und sucht nun Zeugen der Tat, die aufgerufen sind, sich unter der Hinweisnummer 069 8098-1234 zu melden.

2. Polizeibeamter bei Einsatz verletzt: Anzeige gegen 17-Jährigen - Offenbach

(lei) Einsatz verdient Respekt - so lautet die Kampagne, die derzeit die tagtäglich wichtige Arbeit von Einsatzkräften würdigen und sprichwörtlich zu einem Mehr an Respekt gegenüber Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei führen soll. Zu den in den letzten Tagen bereits berichteten, unrühmlichen Vorfällen in dem Zusammenhang gesellt sich nun ein weiterer dazu: Verantwortlich dafür soll ein 17-Jähriger sein, der am Samstag Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet haben soll. Der junge Mann war zur Behandlung in einer Fachklinik und von dort abgängig. Als ihn eine Polizeistreife gegen 16.20 Uhr im Starkenburgring antraf und zurückbringen wollte, soll er die Uniformierten beleidigt und sich aggressiv gegen die Maßnahme widersetzt haben. Zur Durchsetzung der Rückführung mussten die Polizisten ihn fesseln, wodurch er leicht verletzt wurde. Im Weiteren soll er einen Beamten getreten haben, wodurch dieser ebenfalls leicht Verletzungen davon trug. Der 17-Jährige konnte schließlich in der Klinik abgegeben werden und muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Wegen Anhaltspunkten auf eine bestehende Beeinflussung durch berauschende Mittel wurde bei ihm im Anschluss noch eine Blutentnahme durchgeführt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich auf dem Polizeirevier Offenbach zu melden (069 8098-5100).

Erst kürzlich hatte die Hessische Landesregierung eine "Woche des Respekts" für Einsatzkräfte initiiert. Nähere Informationen finden Sie hier: https://innen.hessen.de/sicherheit/respekt-paket-fuer-einsatzkraefte https://hessen.de/presse/innenminister-poseck-wuerdigt-einsatzkraefte#:~:text=Respekt%2DWoche%20f%C3%BCr%20Einsatzkr%C3%A4fte&text=Diese%20Woche%20soll%20sich%20rund,pers%C3%B6nlich%20f%C3%BCr%20ihren%20Einsatz%20bedanken

3. Einbrecher in Pflegeheim - Offenbach

(cb) Ein Pflegeheim in der Schumannstraße (180er Hausnummern) war Sonntagnacht das Ziel von einem bislang unbekannten Einbrecher. Der Langfinger öffnete gegen 3 Uhr gewaltsam ein Fenster im Untergeschoss und hebelte anschließend eine Bürotür auf. Vermutlich begab sich der Unbekannte danach in ein benachbartes Gebäude und machte sich dort an der Eingangstür zu schaffen. Er wird beschrieben als ein etwa 1,70 Meter großer, schlanker Mann der ein schwarzes Basecap und eine beige/braune Jacke trug. Der bei der Tat entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Es können nach derzeitigem Erkenntnisstand noch keine Angaben zum Stehlgut gemacht werden. Zeugen wenden sich bitte an die Kripohotline 069 8098-1234.

4. Schmuck und Bargeld erbeutet - Neu-Isenburg

(cb) Schmuck und Bargeld erbeutete ein bislang unbekannter Einbrecher, als dieser sich am Freitag, zwischen 11 und 13.30 Uhr, in eine Wohnung in ein Mehrfamilienhaus im Buchenbusch (einstellige Hausnummern) Zutritt verschaffte. Der Unbekannte drang auf bislang unbekannte Art und Weise in die Wohnung ein und durchsuchte das Schlafzimmer nach Wertgegenständen, hierbei beschädigte er den Kleiderschrank. Mit seiner Beute flüchtete der Einbrecher anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Beamten des Einbruchskommissariats unter der Rufnummer 069 8098-1234.

5. Kappe geraubt und mit Teleskopschlagstock gedroht - Langen

(cb) Ein zwölf Jahre alter Junge traf sich am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, in der Liebigstraße (einstellige Hausnummern) mit einem mutmaßlichen Kaufinteressenten einer Kappe. Der vermeintliche Käufer forderte von dem Kind die Kappe. Als der Zwölfjährige die Herausgabe verweigert, gibt ihm der andere eine Kopfnuss, nimmt die Kopfbedeckung an sich und läuft davon. Der Räuber rennt gerade über die Nördliche Ringstraße, als er von dem Kappeneigentümer und zwei Freunden eingeholt wird. Daraufhin holte der Kappenräuber einen Teleskopschlagstock hervor und drohte den drei Jungen mit diesem. Daraufhin ließen sie ihn flüchten. Er soll zwischen 16 und 17 Jahre alt sein, hatte kurze schwarze Haare und trug einen blauen Pullover, blaue Jeans und schwarze Schuhe. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

6. Hinweise erbeten: Fahrzeugdiebe klauen Q7 und versuchten weiteren zu stehlen - Dreieich

(cb) Die ermittelnden Beamten des Fachkommissariates für Fahrzeugdiebstähle in Offenbach suchen Zeugen, welche Hinweise zu dem Diebstahl eines weißen Audi Q7 am Samstag geben können. Der SUV mit OF-Kennzeichen wurde gegen 0.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Immanuel-Kant-Straße (30er Hausnummern) abgestellt. Nur wenige Stunden später, gegen 7 Uhr, musste der Fahrzeugeigentümer feststellen, dass sein Q7 durch Unbekannte gestohlen wurde. Ebenfalls in Dreieich, dort an der Anschrift "Hainer Trift" (20er Hausnummern), versuchten zwei bislang Unbekannte gegen 3 Uhr offenbar die Funkwellen eines in der Einfahrt geparkten Audi Q7 zu überbrücken. Als dies misslang, entfernten sie sich in unbekannte Richtung. In beiden Fällen hat das Fachkommissariat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

7. Kollision zwischen Pkw und Motorrad: Biker schwer und Autofahrer leicht verletzt - Seligenstadt

(lei) Auf der Dudenhöfer Straße sind am Sonntagabend zwei Fahrzeugführer verletzt worden, nachdem sie in Höhe einer Tankstelle miteinander zusammengestoßen waren. Ein 51-jähriger Seat-Fahrer, so die ersten Erkenntnisse der Polizei, wollte gegen 19.40 Uhr nach links auf das Gelände der Tankstelle abbiegen, als er beim Abbiegen offenbar einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersah, sodass der 35 Jahre alte Biker mit der Beifahrerseite des Cupra Leon kollidierte. Dabei wurde der Kradfahrer auf die Straße geschleudert und verletzte sich schwer. Der Pkw kam in einer Grünfläche zum Stehen, wobei sich der 51-Jährige unter anderem ein Schleudertrauma zuzog. Beide Fahrer kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus; ihre Fahrzeuge wiesen Totalschäden auf, wobei der Gesamtschaden nach ersten Schätzungen auf etwa 50.000 Euro beziffert wird. Ein hinzugezogener Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären, weswegen beide Fahrzeugen sichergestellt wurden. Die Polizei in Seligenstadt sucht nun Unfallzeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 006182 8930-0 zu melden. Die Dudenhöfer Straße war bis etwa 23.30 Uhr vollgesperrt.

8. Zeugen gesucht: Diebe waren in drei Wohnungen zugange - Seligenstadt / Klein-Welzheim

(lei) Ein Wohnhaus in der Walinusstraße war am Samstagabend das Ziel von Einbrechern. In der Zeit zwischen 18.30 Uhr und 23.30 Uhr brachen die Unbekannten eine Terrassentür zu dem freistehenden Objekt mit 20er-Hausnummer auf und verschafften sich dadurch Zugang ins Erdgeschoss, wo sie mehrere Räume durchsuchten. Im Haus hebelten sie zudem die Türen zu zwei separaten Wohneinheiten auf und durchsuchten auch diese. Mit der Beute - Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro - flüchten sie in unbekannte Richtung. Die Ermittler der zuständigen Kriminalpolizei in Offenbach, die vor Ort bereits Spuren sicherten, bitten nun um Zeugenhinweise zu den Dieben (069 8098-1234).

9. Zeugen gesucht: Silberner Hyundai beschädigt - Mainhausen/Zellhausen

(cb) Der Fahrzeugbesitzer eines silbernernen Hyundai Ionic musste am Sonntag, gegen 18 Uhr, einen Schaden an der Frontstoßstange seines Autos, welches am Fahrbahnrand in der Niedergärtenstraße (10er Hausnummern) parkte, feststellen. Den Wagen hatte er am Tag zuvor gegen 10 Uhr dort unbeschädigt abgestellt. Vermutlich wurde das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken durch den bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt. Dieser flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Seligenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

Offenbach, 30.09.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell