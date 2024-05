Schermbeck (ots) - Am frühen Donnerstagabend, gegen 18.35 Uhr, ereignete sich auf der Kirchstraße in Gahlen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Rennradfahrer aus Dinslaken schwere Verletzungen erlitt. Ein 61-jähriger Mann aus Kempen befuhr zur Unfallzeit mit seinem Auto die Kirchstraße in Fahrtrichtung Bruchstraße. An einer Engstelle bremste er sein ...

