POL-WES: Schermbeck- Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Schermbeck (ots)

Am 23.05.2024 gegen 14:45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Dorstener Straße/ Lippeweg zwischen zwei Radfahrern. Ein 57-jähgriger Radfahrer aus Dorsten befuhr mit seinem Rennrad den Radweg der Dorstener Straße von Schermbeck kommend in Fahrtrichtung Dorsten. Ein 80-jähriger Mann aus Schermbeck befuhr mit seinem Fahrrad den Lippeweg und beabsichtigte nach links auf den Radweg der Dorstener Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß der beiden Radfahrer. Dabei wurde der 57-jährige schwer verletzt und mittels eines Rettungswagens einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Aufgrund des Verkehrsunfalls bremste ein 21-jähriger Mann aus Schermbeck mit seinem Pkw ab. Diesen Bremsvorgang bemerkte ein 66-jähriger Motorradfahrer aus Kamp-Lintfort zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dabei verletzte sich der Motorradfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt wurde. Der 21-Jährige erlitt einen Schock. Bei keinem der Unfallbeteiligten besteht Lebensgefahr. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

