POL-WES: Hünxe - Autounfall auf der Gahlener Straße. Zwei Personen verletzt.

Moers (ots) - Am späten Mittwochabend, gegen 23 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen drei Kinder, die sich im Bereich eines Stromkastens an der Kreuzung Leipziger Straße / Rheinhausener Straße aufhielten. Im weiteren Verlauf schüttete eines der Kinder Benzin vor und über den Stromkasten und zündete es an. Die Kinder rannten daraufhin weg. Das Feuer konnte durch die Zeugen gelöscht werden, bevor Sachschaden ...

