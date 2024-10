Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Plastikpistole auf andere gezielt: Ermittlungen gegen 22-Jährigen; Einbruch in Vereinsheim; Zehnjähriger bei Unfall verletzt und mehr

Stadt Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mit Plastikpistole auf andere gezielt: Ermittlungen gegen 22-Jährigen - Hanau

(lei) Weil er mit einer echt aussehenden Waffe auf andere gezielt haben soll, haben Polizeibeamte am späten Montagabend einen 22-Jährigen vorläufig festgenommen und gegen ihn Ermittlungen wegen des Verdachts der Bedrohung sowie eines Verstoßes nach dem Waffengesetz eingeleitet. Ausgangspunkt dessen war die Mitteilung am Polizeinotruf durch eine Gruppe junger Frauen, die gegen 22.15 Uhr in einem Auto am Kanaltorplatz unterwegs waren. Als sie an der dortigen Bushaltestelle vorbeifuhren, soll der 22-Jährige mit einer Art Pistole auf das Auto beziehungsweise die Insassen gezielt und Schussbewegungen nachgeahmt haben. Kurz darauf stieg er in einen Linienbus ein, in welchem ihn die Beamten kurz darauf an der Haltestelle "Landstraße" stellen konnten. Bei der bei ihm aufgefundenen "Waffe" handelte es sich um eine Spielzeugwaffe aus Plastik, die sichergestellt wurde. Der junge Mann wurde schließlich aufgrund seines Verhaltens in eine Fachklinik überstellt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau I (06181 100-120).

2. Versuchter Einbruch in Kiosk - Hanau

(lei) Um halb vier in der Nacht haben sich Unbekannte am frühen Dienstagmorgen an einem Kiosk in der Gustav-Hoch-Straße zu schaffen gemacht. Nachdem sie zunächst ganz offensichtlich die Überwachungskamera beschädigten und damit funktionsuntüchtig machten, brachen sie die Tür zu den Toiletten auf sowie einen dort befindlichen Stromkasten. Als sie eine weitere Tür versuchten zu knacken, löste die Alarmanlage aus und sie verschwanden. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die gebeten werden, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

3. Einbruch in Vereinsheim - Hanau

(cb) In der Zeit zwischen Sonntag, 18.30 Uhr und Montag, 12 Uhr, brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten eines Vereinsheims in der August-Schärttner-Straße (10er Hausnummern) ein. Ersten Erkenntnissen nach hebelten die Unbekannten zuerst das Zugangstor zum Vereinsgelände auf, bevor sie eine Tür zum Wintergarten aufbrachen. Eine anschließende Stahltür hielt den Einbruchsversuchen der Ganoven allerdings stand, weshalb sie über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Vereinsräumlichkeiten einstiegen. Dort durchsuchten sie die Räume und entwendeten Bargeld. Die unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden von schätzungsweise 3.000 Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

4. Zehnjähriger bei Unfall verletzt: Beteiligte Autofahrerin flüchtete - Freigericht

(lei) Ein Zehnjähriger ist am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in der Schutzengelstraße infolge einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Der Junge war gegen 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad in Höhe der Hausnummer 7 unterwegs, als eine noch unbekannte Autofahrerin vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr einfuhr. Das Kind konnte nicht mehr bremsen und kollidierte mit dem Auto hinten links, wodurch es sich Prellungen zuzog. Die mutmaßliche und noch unbekannte Unfallverursacherin stieg zwar noch kurz aus und ließ sich die Personalien des Jungen geben, fuhr dann aber weiter, ohne ihren Namen zu hinterlassen. Bei ihrem Wagen soll es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben. Die Unfallfluchtermittler bitten nun um weitere Hinweise zu ihr unter der Rufnummer 069 8098-5699.

Offenbach, 01.10.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell