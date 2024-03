POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung nach Räumungseinsatz in Lützerath

Herzogenrath (ots) - Am vergangenen Dienstag (19.03.2024) gegen 21 Uhr hat es einen versuchten Raub auf eine Tankstelle in Herzogenrath-Merkstein gegeben. Zwei maskierte Männer betraten zur Tatzeit das Tankstellengelände an der Geilenkirchener Straße 414. Sie gelangten schließlich nicht ins Innere der Tankstelle, weil der Nachtschalterbetrieb aktiviert war und die ...

mehr