Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Tankstellenraub - Polizei sucht Zeugen in Merkstein

Herzogenrath (ots)

Am vergangenen Dienstag (19.03.2024) gegen 21 Uhr hat es einen versuchten Raub auf eine Tankstelle in Herzogenrath-Merkstein gegeben.

Zwei maskierte Männer betraten zur Tatzeit das Tankstellengelände an der Geilenkirchener Straße 414. Sie gelangten schließlich nicht ins Innere der Tankstelle, weil der Nachtschalterbetrieb aktiviert war und die Eingangstüren nicht automatisch öffneten.

Die beiden flüchteten daraufhin die Geilenkirchener Straße entlang in Richtung Freiheitsstraße, dabei müssen sie auch an dem an die Tankstelle angrenzenden Restaurant vorbeigelaufen sein.

Der erste Mann wird wie folgt beschrieben:

- Schwarze Jogginghose und Jacke - Schwarze Mütze - Schwarzer Schal (bis unter die Augen gezogen) - Sonnenbrille - Schwarze Handschuhe - 1,80 m groß und schlanke Statur

Der zweite Täter wird folgendermaßen beschrieben:

- Weißer Kapuzenpullover - Dunkle Hose - Gelber Schal (bis unter die Augen gezogen) - Sonnenbrille - Schwarze Handschuhe - 1,80 m groß und schlanke Statur

Die Kriminalpolizei Aachen bittet nun aufmerksame Autofahrerinnen und Autofahrer, Passantinnen und Passanten und Gäste des Restaurants sich zu melden, wenn sie die beiden Männer oder ihre Flucht beobachtet haben oder etwas zum Sachverhalt sagen können. Telefonisch sind die Ermittler zu den Bürozeiten unter 0241-9577 31501 erreichbar. Über die Ostertage und außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter der 0241-9577 34210. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell