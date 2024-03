Polizei Aachen

POL-AC: Fahrradfahrer verletzt Fußgänger und fährt davon - Polizei sucht Zeugen

Alsdorf (ots)

Im Stadtteil Hoengen hat ein Fahrradfahrer gestern früh (25.3.24) einen Fußgänger angefahren und ist danach geflüchtet, ohne sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Nach bisherigen Erkenntnissen geschah der Unfall gegen 9.15 Uhr auf der Jülicher Straße (ungefähr bei Hausnummer 84). Der Fußgänger war auf dem kombinierten Rad-/ Gehweg aus Richtung Hans-Böckler-Straße in Richtung Neustraße unterwegs. Der Fahrradfahrer war in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs. Beim Vorbeifahren erfasste der Radfahrer den Fußgänger mit dem Lenker. Der Stoß war so heftig, dass der 42-jährige Alsdorfer stürzte und sich dabei verletzte. Danach fuhr der Unbekannte weiter.

Laut Zeugenbeschreibung soll der Radfahrer etwa 50 Jahre alt sein und graue, gekräuselte Haare haben. Er wird als kräftig beschrieben und trug zum Zeitpunkt des Unfalls einen leuchtend gelben Fahrradhelm und eine leuchtend gelbe Weste. Sein Fahrrad (möglicherweise könnte es auch ein Pedelec sein) war schwarz und hatte sogenannte Griffhörner am Lenker.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden nun Zeugen, die den Unfall beobachtet und weitere Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen können. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 0241-9577 42101 entgegengenommen. (sk)

