POL-MFR: (236) Versammlungsgeschehen am Donnerstag (07.03.2024) - Verkehrshinweise

Erlangen (ots) - Ein offenbar angetrunkener Mann tat sich am Montagabend (26.02.2024) in der Erlanger Innenstadt mit rechten und ausländerfeindlichen Parolen hervor. Die Polizei sucht Zeugen. Der bislang Unbekannte fiel Passanten gegen 19:30 Uhr in der Heuwaagstraße/Ecke Hauptstraße auf, als er unüberhörbar "Heil Hitler" und "Raus mit den Ausländern" grölte. ...

