POL-OF: Täter raubten Handy und Bargeld; Wer hat die verfassungswidrigen Runen in den Blumenkübel geritzt? ; Polo kracht in VW ID und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

Stadt und Kreis Offenbach

1. Täter raubten Handy und Bargeld - Offenbach/Rosenhöhe

(cb) "Auf der Rosenhöhe" ereignete sich am Dienstagabend ein Raub, weshalb die Kriminalpolizei nun nach Zeugen sucht. Nach derzeitigem Erkenntnisstand forderten gegen 21.10 Uhr vier Männer unter Vorhalt eines Messers die Herausgabe der mitgeführten Wertgegenstände eines 28-Jährigen. Die Unbekannten raubten dem Mann das Handy, die Geldbörse mit Bargeld sowie seine Uhr und eine Kette bevor sie in unbekannte Richtung flüchteten. Der erste Täter wird als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, dieser trug eine Nike Kappe mit weißem Emblem, eine schwarze Jacke, blaue Jeans und schwarze Nike-Turnschuhe. Schwarzes Krauses Haar soll der etwa 1,85 Meter große Mann gehabt haben, der ebenfalls zu dem Räuberquartett gehörte. Er war bekleidet mit einem schwarzen Adidas-Pullover, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und schwarzen Schuhen. Auffällig war seine silberne Kette bis zur Brust mit einem Anhänger. Auf 1,90 Meter wird ein weiterer Komplize geschätzt, er trug eine Schirmkappen mit silbernem Emblem und war am linken Unterarm mit einer Art Kreuz tätowiert. Der Mann trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkelblaue Jeans mit einem auffällig großen Gürtel mit silberfarbenen Levis-Schnalle und weiße Nike-Schuhe. Der vierte im Bunde war zwischen 1,80 und 1,85 Metern groß, hatte ebenfalls schwarzes krauses Haar und besaß ein Augenbrauenpiercing und trug an drei Fingern Ringe. Er hatte eine dunkle Jacke mit einem weinroten-Streifen an den Armen, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Adidas Boots an.

Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

2. Wer hat die verfassungswidrigen Runen in den Blumenkübel geritzt? - Dietzenbach

(cb) Der Staatsschutz in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von verfassungswidrigen Organisationen aufgenommen und sucht auf diesem Weg Zeugen. Bislang Unbekannte hatten zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 9 Uhr, zwei verfassungswidrige Runen in der Größe von 30 x 30 cm in einen Blumenkübel, welcher vor einem Stadtteilhaus in der Weiherstraße (20er Hausnummern) stand, geritzt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können wenden sich bitte unter der 069 8098-1234 an die Kriminalpolizei.

3. Mercedes vor dem Haus gestohlen - Dreieich/Sprendlingen

(cb) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch klauten Fahrzeugdiebe einen Mercedes GLS, welcher im Pappelweg (einstellige Hausnummern) parkte. Nach ersten Erkenntnissen hat der Fahrzeugführer seinen schwarzen Mercedes-Benz am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, vor dem Wohnhaus abgestellt. Das sein Auto gestohlen wurde, musste der 49-Jahre alte Mann am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, feststellen. Zeugenhinweise werden durch die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegengenommen.

4. Polo kracht in VW ID - Langen / Bundesstraße 486

(cb) Falls sie am Dienstagmorgen, gegen 6.55 Uhr, auf der Bundesstraße 486 in Langen unterwegs waren, könnten sie Zeuge einer Verkehrsunfallflucht geworden sein. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher musste aufgrund der Fahrbahnverengung im Bereich der Frankfurter Straße von der rechten auf die linke Fahrspur wechseln. Ersten Erkenntnissen nach bemerkte der unbekannte Fahrzeugführer die Verengung zu spät und wechselte kurz vor einer Kurve die Fahrbahn. Der 33-jährige Fahrer eines schwarz/grauen VW ID 4 mit F - Kennzeichen sowie ein hinter diesem befindlicher Polo-Fahrer mussten dadurch stark abbremsen, konnten einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern. Der Polo krachte in den ID und es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden, dieser wird insgesamt auf 9.000 Euro geschätzt. Der Polo war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der eigentliche Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Unter der Telefonnummer 06103 9030-0 nimmt die Polizei in Langen Zeugenhinweise entgegen.

Offenbach, 02.10.2024

