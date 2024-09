POL-HI: Algermissen - größeres Polizeiaufgebot in Groß Lobke

Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Am 25.09.2024, gegen 06:50 Uhr, befährt eine 45 jährige Alfelderin mit ihrem Pkw den Perkwall in Alfeld in Richtung Burgfreiheit. In einer Linkskurve kommt sie von der Fahrbahn ab und beschädigt dort ein Verkehrszeichen. Der Pkw, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entsteht, wird abgeschleppt. Die Fahrzeugführerin wird einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: ...

mehr