Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte stehlen Taxifahrern die Geldbörsen

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Gleich zwei Taxifahrern wurden gestern, 24.09.2024, kurz nacheinander die Geldbörsen gestohlen. Ob es Zusammenhänge gibt, wird derzeit geprüft. Die zuständigen Ermittler bitten um mögliche Zeugenhinweise.

Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand ereignete sich der erste Diebstahl gegen 13:25 Uhr in der Marie-Wagenknecht-Straße auf Höhe des Parkhauses Rose, wo ein Fahrer in seinem Taxi saß, als ein junger Mann plötzlich die Fahrertür aufmachte. Der Unbekannte redete auf den Fahrer ein und fuchtelte mit seinem Arm vor dessen Gesicht. Kurz darauf soll er die Tür wieder zugeworfen haben und weggelaufen sein. Der Taxifahrer stellte unmittelbar danach das Fehlen seiner Geldbörse fest. Anschließend hielt er in der Marie-Wagenknecht-Straße eine zufällig vorbeikommende Streifenbesatzung an und erstattete Anzeige. Weitere Einsatzkräfte fahndeten erfolglos nach dem flüchtigen Dieb.

Dieser soll etwa 15-16 Jahre alt und ca. 165 cm groß sein sowie kurze dunkle Haare haben. Bekleidet gewesen sei er mit einem dunklen Pullover und einer Jeanshose.

Zu einem zweiten Diebstahl soll es gegen 13:40 Uhr in der Alten Heerstraße in Einum gekommen sein. Ein Taxifahrer musste wegen einer roten Ampel vor dem Kreuzungsbereich Höhe Löwentorstraße anhalten, als zwei jüngere Männer von hinten an das Fahrzeug herangetreten sind und beide vorderen Türen aufrissen. Sie verwickelten den Fahrer in ein Gespräch und baten darum, mitgenommen zu werden. Dies wurde durch den Taxifahrer allerdings abgelehnt, da er bereits einen Fahrgast hatte.

Die beiden Unbekannten entfernten sich daraufhin und das Taxi setzte seine Fahrt fort. Kurze Zeit später bemerkte der Fahrer das Fehlen seiner Geldbörse. Zu den jungen Männer ist bislang bekannt, dass einer um die 16 Jahre und der andere um die 20 Jahre alt sein soll. Ihr Aussehen wurde als "südländisch" beschrieben.

Wer Hinweise in Zusammenhang mit beiden Taten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

