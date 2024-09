Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Berauschter Motorradfahrer ohne Kennzeichen unterwegs

Dahn (ots)

Am Samstag gegen 18.20 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Pirmasenser Straße eine Gruppe Motorradfahrer auf, da an einigen Motorrädern die Kennzeichen fehlten. Nach Erblicken der Polizei flüchteten die Motorräder in verschiedene Richtungen. Zwei offensichtlich ortsunkundige Motorradfahrer konnten aber "Im Kaltenbächel" gestellt und kontrolliert werden. Am Motorrad eines 18-jährigen aus dem Saarland war kein Kennzeichen angebracht, der Fahrer selbst verfügte nicht über die erforderliche Fahrerlaubnis. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel, ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabisprodukte. Dem jungen Mann wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Am dem zweiten Motorrad eines 20-jährigen, ebenfalls aus dem Saarland stammend, war zwar ein Kennzeichen vorhanden, aber durch technische Veränderungen trotzdem die Betriebserlaubnis erloschen. Beide junge Männer konnten im Anschluss ihre Fahrt nicht mehr fortsetzen und es wurden Straf- bzw. Ordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pidn

