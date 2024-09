Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streitigkeiten in Sozialunterkunft ++ Buchholz/A 261 - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht ++ Seevetal/Groß Moor - Betrunken aufgefahren

Buchholz (ots)

Streitigkeiten in Sozialunterkunft

Am Sonntag, 22.09.2024, gegen 20 Uhr, wurde die Polizei in eine städtische Sozialunterkunft an der Bremer Straße gerufen. Drei Männer waren aus unbekanntem Grund miteinander in Streit geraten. Im Zuge der Streitigkeiten griffen zwei Männer im Alter von 24 und 30 Jahren auch zu einem Hammer und einem Messer. Ein 37-jähriger Mann erlitt eine leichte Stichverletzung am Bein. Er kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Gegen die drei Beteiligten wurden Strafverfahren wegen wechselseitiger gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Buchholz/A 261 - Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Im Buchholzer Dreieck kam es gestern, 22.09.2024, zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann mit einem Mercedes Kleinbus gerade von der A 1 in den Übergang zur A 261, Fahrtrichtung Hamburg. Er war auf der linken Fahrspur unterwegs. Der oder die Fahrerin eines weißen 5er BMW Touring näherte sich von hinten und fuhr auf den Mercedes auf. Anschließend überholte der BMW rechts und fuhr mit Vollgas in Richtung Hamburg weiter. Der 46-Jährige konnte nur noch erkennen, dass das Kennzeichen des BMW mit den Buchstaben "BRV" (Bremervörde, Landkreis Rotenburg) begann.

Am Mercedes entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der BMW dürfte einen deutlichen Frontschaden an der rechten Seite davongetragen haben.

Hinweise zu dem verursachenden Fahrzeug nimmt die Autobahnpolizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 796200 entgegen.

Seevetal/Groß Moor - Betrunken aufgefahren

Ein 51-jähriger Mann hat am Sonntag, 22.09.2024, einen Verkehrsunfall auf dem Großmoordamm verursacht. Der Mann hatte zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender 58-Jähriger mit seinem VW nach links in den Höchtweg abbiegen wollte und dazu abbremste. Der 51-Jährige fuhr mit seinem Hyundai auf den abbiegenden VW auf. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 51-jährige Verursacher stark alkoholisiert war. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,95 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Führerschein beschlagnahmt.

