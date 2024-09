Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung PI Harburg Freitag, 20.09. 12:00 Uhr, bis Sonntag, 22.09.2024 12:00 Uhr.

Landkreis Harburg (ots)

++ Verkehrsunfall mit Schwerverletzten ++

Buchholz i.d.N. In der Nacht von Freitag auf Samstag, 20./21.09.2024, kommt es in der Hamburger Straße auf dem Geh- und Radweg parallel zur B75 zu einem folgeschweren Sturz mit einem E-Scooter. Der 17-jährige Fahrzeugführer stürzt alleinbeteiligt und verletzt sich schwer, so dass er in eine Hamburger Klinik eingeliefert werden muss. Eine Alkoholbeeinträchtigung kann nicht ausgeschlossen werden, so dass die Ermittlungen aufgenommen wurden.

++ Einbruch in Einfamilienhaus ++

Hoopte. In der Zeit von Mittwoch, 18.09., bis Samstagabend, 21.09.2024, gelangen unbekannte Täter in das Einfamilienhaus und durchsuchen dort jeden Raum. Unter Mitnahme von einem Wertgelass und Diebesgut kann die Täterschaft unerkannt flüchten. Wer Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen machen kann, meldet sich bei der Polizeiinspektion Harburg unter 04181-2850.

++ Teure Gartenhelfer ++

Maschen. Hausbesitzer wird Opfer von Wucher. Vier Männer boten dem Herren ihre Hilfe bei den anfallenden Gartenarbeiten an und verlangten hierfür eine Anzahlung. Nachdem diese geleistet und die Arbeiten begonnen wurden, verlangten die "freundlichen Gartenhelfer" für ihre Mühen und Materialien noch mehr Geld. Obwohl diese Zahlung ebenfalls geleistet wurde, beendeten die vier Personen ihre Arbeiten nicht und konnten mit dem "Lohn" in Höhe von mehreren Tausend Euro entkommen. Die Polizei rät daher: seien Sie wachsam bei sogenannten "Haustürgeschäften".

++ Diebstahl von Arbeitsgeräten ++

Winsen (Luhe). Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht zu Freitag, 20.09.24 eine gelbe Rüttelplatte von einer frei zugänglichen Baustelle im Viehhallenweg entwendet. Zeugen, die verdächtige Verladetätigkeiten beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen (Luhe) zu melden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

++ Teilediebstahl bei hochwertigem Pkw Mercedes ++

Salzhausen. Aus einem hochwertigen PKW Mercedes AMG CLE 543 4MAT wurden in der Nacht zu Samstag, 21.09.24 zwischen 18:30 Uhr und 08:30 Uhr diverse Teile wie Frontstoßstange und Scheinwerfer abmontiert und entwendet. Weiterhin wurde von dem betroffenen PKW die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen, um das Lenkrad abzumontieren und zu entwenden. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 20.000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei Winsen (Luhe) oder die Polizeistation Salzhausen. PK Winsen (Luhe): 04171 / 796-0 PSt. Salzhausen: 04176 / 986610

++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Bei einer Verkehrskontrolle am frühen Morgen des Sonntages 22.09.2024 wurde in Garstedt ein PKW kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem betroffenen Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,88 Promille. Gegen den Betroffenen wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

++ Mit falschen Kennzeichen gefahren ++

Appel/A1. Am Freitagmittag stellen Beamte des PK BAB Winsen/Luhe bei der Kontrolle eines PKW aus Hamburg fest, dass das geführte Fahrzeug nicht zugelassen ist und mit Kennzeichen eines anderen, zugelassenen, allerdings nicht versicherten PKW geführt wurde. Die falschen Kennzeichen werden sichergestellt, dem 45 Jahre alten Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

++ Fahrt unter Alkoholeinfluss ++ Seevetal/A7. Am Samstag gegen 10 Uhr wird ein Sattelzug aus dem Landkreis Celle mit einer auffälligen Fahrweise gemeldet. Beamte der Autobahnpolizei können den Sattelzug anhalten und kontrollieren. Bei dem Fahrzeugführer ergibt ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,64 Promille. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Stelle/A39. Am Samstag gegen 11:40 Uhr stellen Beamte auf der A39 einen Transporter aus dem Landkreis Harburg fest. Bei der Kontrolle kann der Fahrzeugführer keinen Führerschein vorzeigen. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

