Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Erfolgloser Räuber ++ Buchholz - Zwei PKW aufgebrochen ++ Hollenstedt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Winsen (ots)

Erfolgloser Räuber

Ein 57-jähriger Mann hat am Dienstag, 17.9.2024, versucht, einen 22-Jährigen zu berauben. Die Tat ereignete sich gegen 18:40 Uhr in einer Ladenpassage an der Straße Schanzenring.

Nach Angaben des Geschädigten hatte dieser gerade Geld in sein Portmonee zurückgesteckt, als er von dem 57-Jährigen auf Kleingeld angesprochen wurde. Im nächsten Moment griff der Mann nach der Geldbörse und versuchte, damit aus der Passage zu flüchten. Der 22-Jährige konnte die Geldbörse allerdings festhalten und griff sich auch den Täter. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes kamen hinzu und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Gegen den 57-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen versuchten Raubes eingeleitet.

Buchholz - Zwei PKW aufgebrochen

In der Nacht zu Dienstag, 17.9.2024, kam es in Buchholz zu zwei PKW-Aufbrüchen. In der Straße Haidbark traf es einen BMW X3, der auf einem Parkplatz stand. Die Täter schlugen eine Seitenscheibe ein und verschaffen sich so Zugang. Sie entwendet Airbags und Lenkrad, sowie die Stoßstange mitsamt der Frontscheinwerfer. Der Schaden wird auf rund 10.000 EUR geschätzt.

In der Parallelstraße Rehkamp brachen die Täter auf die gleiche Weise einen BMW M4 auf. Sie entwendeten die Außenspiegel sowie zahlreiche Autoelektronikteile aus dem Innenraum. In diesem Fall beläuft sich der Schaden auf etwa 20.000 EUR.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht Zeugen, denen in den benannten Straßen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind.

Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Hollenstedt - Unter Drogeneinfluss am Steuer

Am Mittwoch, 18.9.2024, gegen kurz nach Mitternacht, wollten Beamte auf der Moisburger Straße einen BMW kontrollieren. Dessen Fahrer, ein 33-jähriger Mann, missachtete zunächst die Anhaltesignale und beschleunigte stattdessen seinen Wagen. Nach einer kurzen Verfolgung stoppte er dann doch, sodass er von den Beamten kontrolliert werden konnte. Hierbei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er ohne Fahrerlaubnis gefahren. Dem Mann wurde für weitere Untersuchungen eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell