Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag 13.09.2024, 12:00 Uhr - bis Sonntag, 15.09.2024, 12:00 Uhr

LK Harburg (ots)

Jesteburg - Unterwegs mit 2,26 Promille

In den frühen Morgenstunden des Sonntags fiel einer Streifenwagenbesatzung in Jesteburg ein Skoda aufgrund seiner Fahrweise auf. Während der Kontrolle war der Grund hierfür schnell klar: der 44-jährige Fahrzeugführer stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,26 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe musste der Herr seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Sein Führerschein blieb bei der Polizei.

Buchholz i.d.N. - Alkoholisiert auf dem e-Scooter

Am Samstagnachmittag kontrollierten Beamte der Buchholzer Polizei in der Innenstadt einen 35-jährigen Mann auf einem Elektrokleinstfahrzeug. Aufgefallen war dieser, da an seinem e-Scooter kein Versicherungskennzeichen montiert war. Der Mann gab an, nichts von einer Versicherungspflicht gewusst zu haben. Hinzu kam, dass sein Gefährt für den Straßenverkehr überhaupt nicht zugelassen war. Da der Herr jede Menge Alkoholika transportierte und selbst danach roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,82 Promille, sodass er sich neben einem Strafverfahren wegen fehlenden Versicherungsschutzes auch noch in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss.

Buchholz i.d.N. - Raub mit Schusswaffe

Am Samstag, gegen 15:50 Uhr, kam es in der Neuen Straße in Buchholz zu einem Raubdelikt. Hierbei wurden dem 18-jährigen Opfer durch eine ihm bekannte, männlich Person 2500 Euro Bargeld geraubt, die es in einer Geldbörse bei sich führte. Als der Täter auf seiner Flucht von dem Opfer verfolgt wurde, zog er eine Pistole aus seinem Hosenbund und zielte damit auf das Opfer, sodass dieses die Verfolgung aufgab. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Buchholz unter 04181-2850 zu melden.

Seevetal - Trunkenheitsfahrt, Widerstand, sexuelle Belästigung

Am 14.09.24, gegen 01.00 Uhr, beschädigte der 54 jährige Fahrzeugführer eines Sattelzuges beim Rangieren in der Straße "Am Radeland" in Seevetal/Hittfeld geringfügig die Werbetafel eines Restaurants. Die durch Zeugen alarmierte Polizei führte bei dem offensichtlich betrunkenen und aggressiv auftretenden Fahrzeugführer einen Alkoholtest durch. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,92 %. Bei der sich anschließenden Blutprobenentnahme kam es durch den betrunkenen Fahrzeugführer zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Beamten, die aber unverletzt blieben. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass der LKW-Fahrer vor Eintreffen der Polizei eine Zeugin sexuell belästigt hatte, indem er die 19-Jährige unsittlich berührt hatte. Gegen den LKW-Fahrer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Den Rest der Nacht verbrachte der Beschuldigte im Polizeigewahrsam.

Neu Wulmstorf - Komplettentwendung PKW

Bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub stellten die Geschädigten den Diebstahl ihres Pkw fest. Der BMW X5 war von Unbekannten in der Zeit vom 06.09.24 bis 14.09.24 von der Grundstückszufahrt im Apfelgarten in Neu Wulmstorf entwendet worden. Der Wert des Fahrzeugs beträgt ca. 48.000 Euro.

Seevetal - Körperverletzung Hittfelder Dorffest

In den frühen Abendstunden am Samstag wurden Mitarbeiter des eingesetzten Sicherheitsdienstes auf dem Hittfelder Dorffest von einem Balkon eines dem Festplatzgelände angrenzenden Mehrparteienhauses geblendet. Eine Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes erlitt hierdurch eine Verletzung am Auge. Nach Lokalisation der Tatwohnung konnte der 35-jährige Beschuldigte in der Wohnung angetroffen und ein Laserpointer sichergestellt werden. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ansonsten verlief das an allen Tagen gut besuchte Dorffest friedlich. Schwerpunktmäßig wurden zusammen mit Vertretern der Gemeinde Jugendschutzkontrollen durchgeführt. Mehrere alkoholisierte Jugendliche mussten ihren Eltern übergeben werden. Kleinere, sich anbahnende Auseinandersetzungen konnten durch polizeiliche Präsenz weitestgehend verhindert werden, so das bisher nur wenige anlasstypische Straftaten angezeigt wurden.

Lübberstedt - Brand eines Reitstalls

Am Samstag kam es in Lübberstedt gegen 02:35 Uhr zu einem Brand eines Pferdestalls mit hohem Sachschaden. Durch einen Anwohner wurde Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehren befreiten die Eigentümer die in den Stallungen befindlichen Pferde, welche zunächst frei durch den Ort liefen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand mit starken Kräften und konnte eine Ausbreitung des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindern. Die entlaufenen Pferde konnten durch die Einsatzkräfte lokalisiert und wieder eingefangen werden. Bei den Suchmaßnahmen wurde unterstützend die polizeiliche Drohne eingesetzt. Im Zuge der Löscharbeiten trafen die Feuerwehrkräfte auf zwei Pferde, die leider in ihren Boxen verendet waren. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu der Brandursache dauern an.

Winsen (Luhe) - Gestohlener Transporter wieder aufgefunden

Glück im Unglück für den Eigentümer: Durch erfolgreiche Ermittlungen wurde am Freitagabend ein zuvor in Hamburg entwendeter Transporter in Winsen (Luhe) festgestellt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten das Fahrzeug nach Rücksprache mit der ermittlungsführenden Kriminalpolizei in Hamburg sicher.

Egestorf/BAB7 - Verkehrskontrolle endet mit einer Strafanzeige und der Untersagung der Weiterfahrt.

In der Nacht des 14.09.2024 wurde durch die Autobahnpolizei Winsen / Luhe auf der A7 in Fahrtrichtung Kassel der Fahrer eines Pkw kontrolliert. Bei der Überprüfung des 24-Jährigen wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde festgestellt, dass für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Nach den polizeilichen Maßnahmen durfte der 24-Jährige seinen weiteren Weg zu Fuß fortsetzen.

Toppenstedt/BAB7 - Mit gefälschtem Ausweis und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Morgen des 15.09.2024 wurde der Fahrzeugführer eines Pkw kontrolliert. Eine Fahrerlaubnis konnte der 46-jährige Mann nicht vorweisen, dafür aber einen Ausweis mit Fälschungsmerkmalen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Ausweis beschlagnahmt und Strafverfahren eingeleitet.

Radbruch/BAB39 - Abgelaufene Kennzeichen und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am Mittag des 14.09.2024 wurde durch aufmerksame Zeugen ein Pkw mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen gemeldet. Als das Fahrzeug kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass die Kennzeichen tatsächlich abgelaufen waren und an ein anderes Fahrzeug gehörten. Zudem war der Versicherungsschutz ausgelaufen. Der 48-Jährige Fahrzeugführer besaß letztlich auch keine gültige Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Seevetal - Presseaufruf nach Verkehrsunfall

Am 14.09.24, gegen 13.50 Uhr, kam es in Seevetal, Fachenfelder Weg, Einmündung Ginsterweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kradfahrer und einer PKW-Fahrerin. Insbesondere Anwohner, die evtl. etwas von dem Vorfall mitbekommen haben, werden gebeten sich bei der Polizei Seevetal unter 04105/6200 zu melden.

