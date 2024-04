Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wohnmobil gestohlen

Erfurt (ots)

Auf ein Wohnmobil hatten es Diebe im Erfurter Ortsteil Linderbach abgesehen. Vermutlich in der Nacht zu Freitag stahlen Unbekannte das Reisemobil im Wert von über 50.000 Euro. Die Fahndung nach dem Gefährt dauert an. Auch im Ortsteil Wiesenhügel machten sich Einbrecher an einem Wohnmobil zu schaffen. Wie der Eigentümer der Polizei am Samstag mitteilte, versuchten die Täter das Zündschloss kurzzuschließen. Glücklicherweise gelang es ihnen nicht. Allerdings verursachten sie einen Schaden von ungefähr 1.500 Euro. In beiden Fällen nahm die Polizei Strafanzeigen auf. (DS)

