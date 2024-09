Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Werkzeuge gestohlen ++ Heidenau - Bei Unfall Erdreich verunreinigt und abgehauen

Brackel (ots)

Werkzeuge gestohlen

Am Montagabend, 9.9.2024, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb. Die Täter hebelten die Tür zu einer Lagerhalle auf und bahnten sich anschließend den Weg in den Maschinenraum. Von dort entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge. Ein auf dem Gelände befindlicher Lagercontainer wurde ebenfalls aufgebrochen. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Zeugen, denen am Montagabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dorfstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Heidenau - Bei Unfall Erdreich verunreinigt und abgehauen

In der Straße Am Sportplatz kam es am Dienstag, 10.9.2024, gegen 16 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines Kleintransporters war von einem Grundstück aus nach links in die Straße eingefahren und hierbei auf den gegenüberliegenden Grünstreifen geraten. An einem Findling riss die Ölwanne des Transporters auf. Hierdurch verteilte sich Motoröl auf dem Grünstreifen. Der 36-jährige Verursacher verließ zunächst die Unfallstelle, konnte jedoch später ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell