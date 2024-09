Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg für das Wochenende 06.-08.09.2024

Buchholz i.d.N. (ots)

Stadtfest Buchholz

Vom 06.09.-08.09.2024 findet das diesjährige Stadtfest Buchholz im Innenstadtbereich statt. Aufgrund der guten Wetterlage wurde die Veranstaltung überdurchschnittlich gut besucht. Zu verschiedenen Zeiten wurde die Veranstaltung von uniformierten und zivilen Polizeibeamten bestreift. Im Einsatzverlauf wurden lediglich fünf Straftaten (u.a. drei Körperverletzungsdelikte) polizeilich bekannt. Das Stadtfest Buchholz verlief damit aus hiesiger Sicht friedlich.

Tostedt - Töster Flohmarkt

Am 07.09.2024 fand in Tostedt wieder Norddeutschlands größter Flohmarkt statt. Bei gutem Wetter und bester Stimmung fanden nach Polizeiangaben 55.000 Menschen den Weg nach Tostedt, um die auf einer Länge von etwa acht Kilometern aufgereihten Verkaufsstände zu besuchen. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht absolut friedlich, Straftaten wurden bislang nicht bekannt.

Buchholz - Handtasche entwendet

Nachdem eine 87-jährige Buchholzerin am Freitag den 06.09.2024 gegen 10:45 mehrere Tausend Euro Bargeld von einem Geldinstitut in der Innenstadt abgehoben hatte, wurde sie von einem bislang unbekannten Dieb bestohlen. Die Dame hatte ihre Handtasche mit samt des Geldes auf den Beifahrersitz ihres Autos gelegt, welches in der Poststraße geparkt war. Als die Geschädigte um das Auto herumging, wurde die Handtasche in einem unbeobachteten Moment entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3000 Euro.

Rosengarten/Klecken - Straßenverkehrsgefährdung

Am 07.09.2024, gegen 17:15 kam es im Rosengarten/Klecken zu einer Straßenverkehrsgefährdung. Der unbekannte Fahrer einer silbernen Limousine (vermutlich Mercedes) befährt die Helmstorfer Straße in Fahrtrichtung Helmstorf und biegt nach links in einen Wirtschaftsweg gegenüber Tekenbarghang, in Richtung der dortigen Biogasanlage, ab. Beim Abbiegen fährt der Fahrzeugführer derartig schnell, dass er ein 4-jähriges Kind übersieht, welches dort mit seiner Mutter auf der Straße Fahrradfahren geübt hat. Der Junge konnte nur durch ein schnelles Ausweichen in das linksseitige Feld, einen Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern. Der Fahrzeugführer fuhr nach einer starken Bremsung weiter, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Seevetal/Maschen unter der Tel.Nr. 04105 6200 zu melden.

Seevetal/Ohlendorf - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken

Am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, kam ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw in Ohlenbüttel, An der Tränke, von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem unverletzten Fahrzeugführer eine Atemalkoholkonzentration von 2,43 Promille festgestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein wurde sichergestellt.

BAB 7/Toppenstedt - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitagabend gegen 21:15 Uhr ereignete sich bei Dunkelheit auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Hannover, Gemarkung Toppenstedt, ein Verkehrsunfall. Ein sich im Bereich der geöffneten Fahrertür befindender 27-jähriger Mann schob seinen liegengebliebenen, unbeleuchteten Pkw auf dem Standstreifen. Der auf dem Hauptfahrstreifen fahrende 74-jährige Führer eines Lkw geriet mit der rechten Fahrzeugseite auf den Standstreifen und kollidierte mit seinem Außenspiegel unmittelbar neben der Person mit dessen geöffneter Fahrzeugtür. Der außerhalb seines Fahrzeugs stehende Unfallbeteiligte wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Säugling, welcher sich zu diesem Zeitpunkt im Fahrzeuginneren des Liegenbleibers befand, blieb unverletzt.

BAB 39/Winsen (Luhe) - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Samstag um 3:25 Uhr wurde auf der BAB39, Richtungsfahrbahn Lüneburg, an der Anschlussstelle Winsen-Ost ein 23-jähriger männlicher Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, nachdem dieser zuvor aufgrund seiner auffälligen Fahrweise gemeldet worden war. Im Rahmen der Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,35 Promille festgestellt. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB 1/Dibbersen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag um 5:10 Uhr wurde im Rahmen einer Kontrolle auf der BAB1, Richtungsfahrbahn Bremen, in Höhe der Anschlussstelle Dibbersen, ein 53-jähriger Fahrzeugführer ohne gültige Fahrerlaubnis kontrolliert. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

BAB 261/BAB 7 - Doppeltes Fahren ohne Versicherungsschutz

Ebenfalls am Samstag gegen 16:30 Uhr fielen zwei Funkstreifenwagenbesatzungen nahezu gleichzeitig zwei Fahrzeuge auf, die aufgrund fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben waren. Zum einen handelte es sich hierbei um einen 71-jährigen Fahrzeugführer, der seinen Pkw auf der BAB261 in Richtung Hamburg führte. Der zweite Vorfall wurde auf der BAB7 in Fahrtrichtung Süden festgestellt. Die 34-jährige Fahrzeugführerin, die sich mit ihrer Familie auf dem Rückweg aus dem Urlaub befand, musste die Fahrt beenden. In beiden Fällen wurden Strafverfahren eingeleitet

Eyendorf - Betrunkener Unfallverursacher flüchtet vom Unfallort

Am späten Freitagabend gegen 23:00 Uhr kam es in Eyendorf innerhalb kurzer Zeit zu einer Unfallserie. Ein 48-jähriger Mann aus Marxen stieß mit seinem Pkw zunächst gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und anschließend gegen einen Laternenmast. Der Mann setzte die Fahrt fort und stieß schließlich frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Glücklicherweise wurde die 57-jährige Fahrerin aber nicht schwerer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Aufgrund der guten Personenbeschreibung und weiterer Ermittlungsansätze gelang es der Polizei noch im Laufe der Nacht, den Beschuldigten in einer Wohnung zu ergreifen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und da er unter Alkoholeinfluss stand wurde ihm eine Blutprobe abgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell