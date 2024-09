Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Fußgängerin nach Verkehrsunfall verstorben

Seevetal/Ramelsloh (ots)

Eine 81-jährige Frau ist am Mittwoch, 04.09.2024, in der Folge eines Verkehrsunfalls verstorben. Die Polizei Seevetal sucht dazu Zeugen.

Die Frau war am Mittwochvormittag, gegen 11.20 Uhr, zu Fuß auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Ohlendorfer Straße unterwegs. Eine 54-jährige Frau, die mit ihrem VW Tiguan von einer Fahrgasse in einer Linkskurve in die nächste Fahrgasse wechseln wollte, bemerkte die Fußgängerin zu spät und touchierte sie im Bremsvorgang mit der Fahrzeugfront. Die 81-Jährige fiel nach dem Anstoß rückwärts zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort erlag sie noch am Abend ihren schweren Kopfverletzungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass sich mehrere Personen in der unmittelbaren Nähe befanden, als es zum Zusammenstoß kam. Hinweise bitte an die Polizei Seevetal, Telefon 04105 6200.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell