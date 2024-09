POL-WL: Männlicher Leichnam lag neben brennenden PKW - Polizei sucht Zeugen

Stelle/Ashausen (ots) - Am Dienstag, 3.9.2024, gegen 9:30 Uhr, wurden der Polizei vier Verdächtige gemeldet, die sich an einem Snackautomaten am Bahnhof Ashausen zu schaffen machten. Durch Polizeibeamte konnten vier Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren vor Ort angetroffen werden. Zudem fanden die Beamten den Snackautomaten ungeöffnet, aber beschädigt vor. Offenbar ...

