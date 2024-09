Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streitigkeiten wegen eines Parkplatzes, Polizei musste schlichten ++ Rosengarten/Eckel - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag ++ Appel - Von der Fahrbahn abgekommen

Winsen (ots)

Streitigkeiten wegen eines Parkplatzes, Polizei musste schlichten

Auf dem Parkplatz eines Mehrparteienhauses an der Straßburger Straße kam es am Mittwoch, 4.9.2024, zur Streitigkeiten. Gegen 17:15 Uhr meldeten Anwohner eine Auseinandersetzung zwischen 10-15 Personen. Als Beamte wenige Minuten später auf dem Parkplatz eintrafen, stellten Sie zehn Männer und Frauen fest, die zum Teil lautstark aufeinander einredeten.

Nachdem die Beamten die beiden Parteien getrennt und weitestgehend befragt hatten, stellte sich heraus, dass es zunächst Streit zwischen zwei Frauen wegen der Belegung eines Parkplatzes vor dem Haus gegeben hatte. Nachdem Angehörige beider Seiten dazu gekommen waren und sich in den Streit eingemischt hatten, gab es auch vereinzelte Handgreiflichkeiten. Dabei erlitten vier Beteiligte Kratzer und Hautrötungen.

Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung ein und erteilte Platzverweise.

Rosengarten/Eckel - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Am Mittwoch, 4.9.2024, gegen 7:38 Uhr, hörten Anwohner eines Hauses an der Straße Timmerplatz einen lauten Knall während eines örtlichen Gewitters. Kurz danach sahen sie Feuerschein im Bereich des Dachstuhls ihres Mehrparteienhauses. Alle Anwesenden Bewohner verließen das Haus unverletzt. Das Feuer im Bereich des Dachstuhls konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Zwei der vier Wohnungen des Hauses sind zunächst nicht bewohnbar. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 20.000 EUR.

Appel - Von der Fahrbahn abgekommen

Eine 45-jährige Frau hat am Mittwoch, 4.9.2024, einen Verkehrsunfall auf der Oldendorfer Dorfstraße verursacht. Die Frau war gegen 8:50 Uhr in Fahrtrichtung Hollenstedt unterwegs, als sie im Kurvenbereich in Höhe der Straße Bocksberg von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr einen Wall sowie ein Verkehrszeichen und kam in einem Graben zum Stehen. Glücklicherweise blieb die Frau unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass die Frau stark alkoholisiert war. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe, den Führerschein der 45-Jährigen stellten die Beamten sicher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell