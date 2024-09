Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Snackautomat bei Aufbruchversuch beschädigt - vier Männer unter der Tatverdacht

Stelle/Ashausen (ots)

Am Dienstag, 3.9.2024, gegen 9:30 Uhr, wurden der Polizei vier Verdächtige gemeldet, die sich an einem Snackautomaten am Bahnhof Ashausen zu schaffen machten. Durch Polizeibeamte konnten vier Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren vor Ort angetroffen werden. Zudem fanden die Beamten den Snackautomaten ungeöffnet, aber beschädigt vor. Offenbar hatten die Täter zunächst die Videokameras abgerissen und dann versucht, ein Vorhängeschloss gewaltsam zu öffnen. Dieses hielt jedoch stand.

Die vier Männer, die einschlägige polizeiliche Erkenntnisse haben, stritten die Tat ab. Die Polizei sicherte bei ihnen Spuren und leitete ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls ein. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 500 EUR.

Weitere Zeugen, die das Quartett möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 04171 7960 bei der Polizei in Winsen zu melden.

Buchholz - PKW aufgebrochen

In einer Tiefgarage am Veilchenweg haben Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 2.9.2024, 19 Uhr und Dienstag, 7:30 Uhr, zwei PKW aufgebrochen. In beiden Fällen gelang es den Tätern, das Schloss der Fahrertür gewaltsam zu öffnen. Anschließend durchsuchten sie beide Fahrzeuge, entwendeten aus einem eine Powerbank. Der Gesamtschaden liegt bei rund 1000 EUR.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei Buchholz unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell