Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Streitigkeiten nach Ruhestörung ++ Brackel - In Kurve geradeaus gefahren

Winsen (ots)

Streitigkeiten nach Ruhestörung

Am Sonntag, 01.09.2023, gegen 19.30 Uhr, wurde die Polizei wegen eines Streits zwischen 10 bis 20 Personen in die Bahnhofstraße gerufen. Dort standen sich Angehörige zweier Nachbarfamilien gegenüber und beschimpften sich gegenseitig. Offenbar war es wegen wiederholter Ruhestörungen durch lautes Musikhören erst zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern und dann zu einer Bedrohung gekommen, in deren Folge Angehörige beider Familien hinzukamen. Die Beamten sorgten durch ein klärendes Gespräch für Ruhe zwischen beiden Parteien und leiteten ein Ermittlungsverfahren bezüglich der Bedrohung ein.

Brackel - In Kurve geradeaus gefahren

Auf der Hanstedter Straße kam es am Sonntag, 01.09.2024, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich eine 74-jährige Frau leicht verletzte. Die Frau war gegen 21.50 Uhr in Fahrtrichtung Ortsmitte auf der Straße unterwegs. An einer scharfen Rechtskurve fuhr der BMW der Frau geradeaus und prallte linksseitig gegen eine Begrenzungsmauer. Die Frau kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Wagen wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell