Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 30.08.-01.09.2024

Buchholz i.d.N. (ots)

Polizeiinspektion Harburg vom 30.08.-01.09.2024

Buchholz - Erster Kunde als Ladendieb ertappt

Am 31.08.2024 kam es gegen 07:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Lindenstraße. Ein 56-jähriger Mann war als einer der ersten Kunden vor Ort und steckte sich eine Flasche Alkohol in die Jacke. Mit dieser versuchte er den Laden zu verlassen, wurde jedoch durch einen Mitarbeiter beobachtet. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Buchholz - Spendenbox für Pfandbelege aufgebrochen - beim Einlösen erwischt

Am 31.08.2024 gegen 12:40 Uhr öffnete eine 42-jährige Lüneburgerin eine Spendenbox für Pfandbelege innerhalb eines Supermarktes in der Niedersachsenstraße. In der Folge entwendete sie die Belege und löste diese an der Kasse ein. Da dies Mitarbeitern auffiel, wurde die 42-Jährige in ihrem Vorhaben gestoppt und die Polizei informiert. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Buchholz - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 30.08. auf den 31.08.24 kam es in der Wiesenstraße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte gelangten vermutlich über eine Terrassentür in das Objekt und entwendeten elektronische Geräte und Bargeld.

Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, nimmt die Polizei Buchholz, Tel. 04181-2850, entgegen.

Buchholz - Rauchentwicklung an Wohnhaus - Zeugen gesucht

Am 31.08. kam es gegen 17:00 Uhr zu einer Rauchentwicklung an einem Gitterschacht eines Wohnhauses in der Hamburger Straße. Dieser geriet aus bislang ungeklärter Ursache in Brand, sodass es zu einer größeren Rauchentwicklung kam. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es entstand kein größerer Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Buchholz, Tel. 04181-2850, entgegen.

Buchholz - Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Am 31.08. kam es gegen 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich des Steinbecker Mühlenweges. Eine 59-jährige Fahrerin eines Pkw Renault befuhr die Parkstraße und missachtete die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw Opel Corsa. Es kam zum Zusammenstoß. Die 59-jährige Fahrerin und ihre 78-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 25.000 Euro.

Wistedt - Verletzte nach Verkehrsunfall im Gegenverkehr

Am 31.08. gegen 15:20 Uhr kam es im Bereich der Sittenser Straße (Landesstraße 142) zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines Pkw VW Multivan befuhr die L142 aus Sittensen kommend in Richtung Wistedt. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Fahrer in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Toyota. Die 34-jährige Fahrerin des Pkw Toyota wurde schwer verletzt, ihr Beifahrer leicht. Der 27-jährige Fahrer des anderen Pkw wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 28.000 Euro.

A1, Richtungsfahrbahn Hamburg, Höhe RP Hittfeld Süd, Km 20,9 - Verkehrsunfall aufgrund von Sekundenschlaf

Am frühen Sonntagmorgen, 01.09., gegen 06:15 Uhr befährt der 61-jährige mit seinem Pkw (grüner Chevrolet) die A1 in Richtung Hamburg. Nach eigenen Angaben fällt der Fahrzeugführer in einen Sekundenschlaf, sodass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert. Der Pkw kollidiert daraufhin mehrmals mit der Mittelschutzplanke. Durch den Aufprall geweckt, bringt der Fahrzeugführer seinen Pkw zum Stillstand. Er bleibt unverletzt.

Salzhausen, OT Putensen - Smartphone löst Rettungseinsatz aus

Ein automatisierter Notruf eines Smartphones hat am Samstagmorgen für einen kuriosen Einsatz für Rettungskräfte und Polizei gesorgt. Es wurde gemeldet, dass es auf der L234 zwischen Salzhausen und Putensen vermutlich zu einem schweren Verkehrsunfall einer Person in dessen Fahrzeug gekommen sei. Durch die Kooperative Leitstelle konnte kein Sprachkontakt mit der Person hergestellt werden. Nachdem mehrere Fahrzeuge des Rettungsdienstes sowie der Polizei zum Einsatzort eilten, stellte sich heraus, dass das verursachende Smartphone auf dem Dach eines Autos vergessen wurde und im Kurvenbereich bei erhöhter Geschwindigkeit in einen Graben geschleudert wurde. Der Notruf wurde durch die beim Aufprall entstandene Erschütterung ausgelöst. Die Besitzerin ist wohlauf und hat ihr Smartphone wieder aufgefunden.

Neu Wulmstorf /Seevetal - Zwei Trunkenheitsfahrten

Am Freitagabend, 30.08., gegen 20:50 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Neu Wulmstorf einen Pkw/BMW in der Justus-von-Liebig-Straße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem 20-jährigen Fahrer eine Beeinflussung durch Cannabis fest. Dem Fahrzeugführer, welcher sich noch in der Probezeit befindet, wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, ein Aufbauseminar sowie eine Verlängerung der Probezeit.

Am Samstagnachmittag, 31.08., gegen 17:10 Uhr beobachtete ein Passant in Seevetal/Over in der Straße Herrendeich wie ein E-Scooter-Fahrer von der Straße abkam und anschließend den dortigen Deich hinunterrollte. Der Scooter-Fahrer verletzte sich dabei leicht. Im Zuge der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizei Seevetal einen Atemalkoholwert von 2,81 Promille bei dem 48-Jähirgen Verunfallten fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

