POL-PDKL: Fahrraddiebstahl aus Garage

Rockenhausen/Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots) - Die Polizei in Rockenhausen hat im Laufe des Sonntags gleich zwei Fahrten unter Drogeneinfluss zur Anzeige gebracht. Gegen 8 Uhr wurden bei einem 47-jährigen Mofa-Fahrer aus dem Landkreis Kusel bei einer Verkehrskontrolle in der Bezirksamtsstraße in Rockenhausen drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest verlief positiv auf Amphetamin. Um 20:45 Uhr ...

