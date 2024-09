Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Versammlungen in der Innenstadt ++ Seevetal/A7 - Beim Ausweichen auf die Seite gefallen

Winsen (ots)

Versammlungen in der Innenstadt

Am Sonntag, 8.9.2024, begleite die Polizei in Winsen mehrere Versammlungen durch die Innenstadt. Der "CSD", an dem nach polizeilicher Schätzung circa 600 Personen teilnahmen, verlief ab ca. 15.20 Uhr als Aufzug vom Bahnhofsvorplatz mit einer Zwischenkundgebung auf dem Platz Bleiche zum Schlossplatz, wo die Versammlung gegen 17:30 Uhr von der Versammlungsleitung für beendet erklärt wurde.

Parallel gab es eine Gegenversammlung, zu der sich am Bahnhof rund 30 Teilnehmende eingefunden hatten. Dieser Aufzug führte ab 14.30 Uhr vom Bahnhof in die Innenstadt. Dort bildete sich eine Spontanversammlung gegen diese Versammlung. Der Aufzug ging daraufhin zurück zum Bahnhof und endete gegen 15.30 Uhr dort.

Die Polizei war mit rund 100 Einsatzkräften vor Ort, um die Durchführung der jeweiligen Versammlungen sicherzustellen und ein störendes Aufeinandertreffen der verschiedenen Gruppen zu minimieren.

Neben örtlichen Einsatzkräften und Beamtinnen und Beamten aus benachbarten Inspektionen war auch die Bereitschaftspolizei hierfür im Einsatz. Gegen vier Personen wurden Platzverweise ausgesprochen. Ein Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Seevetal/A7 - Beim Ausweichen auf die Seite gefallen

Ein 18-jähriger Mann hat am Sonntag, 08.09.2024, gegen 14.45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der A7, Fahrtrichtung Hamburg, verursacht. Der Heranwachsende bemerkte zu spät, dass sich der Verkehr kurz vor dem Horster Dreieck staute. Um nicht aufzufahren, lenkte er seinen Renault Kangoo von der rechten Fahrspur nach links. Dabei geriet der Wagen ins Schlingern. Infolge einer weiteren Lenkbewegung nach rechts kippte der Pkw schließlich auf die Fahrerseite und rutschte auf den Seitenstreifen. Der 18-Jährige verletzte sich leicht. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der rechte Fahrstreifen musste für die Aufräumarbeiten zeitweise gesperrt werden.

