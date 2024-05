POL-NI: Rinteln - Versuchter Diebstahl beim Weserangerbad

Rinteln (ots) - (jp) In dem Zeitraum von Donnerstag, den 23.05.2024., gegen 18:00 Uhr bis Samstag, den 25.05.2024, gegen 13:45 Uhr, wurde ein Zaun in der Straße "In den Klippen" in Schaumburg bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Hierdurch ist ein Schaden in Höhe von ca. 200EUR an dem Zaun entstanden. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat sich anschließend unerlaubterweise vom Unfallort entfernt. Die Polizei ein ...

mehr