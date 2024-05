Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Diebstahl und Sachbeschädigungen in der Innenstadt

Rinteln (ots)

(jp) In der Nacht von Freitag, den 24.05.2024, auf Samstag, den 25.05.2024, ist ein Briefkasten in der Weserstraße in Rinteln von bislang unbekannten Tätern von einer Hauswand gerissen und entwendet worden. Außerdem haben die unbekannten Täter eine Regenrinne beschädigt.

In derselben Nacht wurde ebenfalls eine Außenlampe an einer Hausfassade am Kirchplatz in Rinteln beschädigt, indem unbekannte Täter diese aus ihrer Halterung gerissen haben.

Die Polizei hat entsprechende Strafverfahren wegen Diebstahl und Sachbeschädigung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 05751-96460 zu melden.

