POL-NI: Rinteln - Kennzeichendiebstähle in der Innenstadt

Stadthagen (ots) - (bae)Am 24.05.2024 kurz vor 18:00 Uhr kam es zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Stadthagen, in einem Wohnhaus in der Langen Straße. Erste Meldungen sprachen von einer Explosion im dortigen Keller. Auch war von "Gasgeruch" die Rede. Schnell konnte Entwarnung gegeben werden. In dem Keller war eine Photovoltaik Batterie ausgelaufen. Dadurch kam es zu einem unangenehmen Geruch. Durch die Feuerwehr konnte die Gefahr beseitigt werden. Rückfragen ...

